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MSI Titan GT77 против Raider GE78 HX (2023)

71 из 100
MSI Titan GT77
VS
75 из 100
MSI Raider GE78 HX (2023)
MSI Titan GT77
MSI Raider GE78 HX (2023)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 и Raider GE78 HX (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
Причины выбрать MSI Raider GE78 HX (2023)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (3.1 и 3.3 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27832 vs 20812 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1132 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77
vs
Raider GE78 HX (2023)

Корпус

Вес 3.3 кг 3.1 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 380 x 298 x 23 мм
Площадь 1310 см2 1132 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~74%
Боковые рамки 7 мм 6.9 мм
Цвета Черный, Синий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 61 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1321:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% -
Охват Adobe RGB 70.3% -
Охват DCI-P3 73.2% -
Время отклика 4 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа, Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 1335 граммов 1260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 5.5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 24 32
L3-кэш 25 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт -
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU - 1395 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 14.3-19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 176 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Titan GT77 +37%
19.6 терафлопс
Raider GE78 HX (2023)
14.3-19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.4
Мощность динамиков 4x2W 6x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 87 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм -
Тачпад
Размер 13.0 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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