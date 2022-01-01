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MSI Vector GP66 (2022) против Acer Nitro 5 (AN517-41)

69 из 100
MSI Vector GP66 (2022)
VS
59 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-41)
MSI Vector GP66 (2022)
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP66 (2022) и Acer Nitro 5 (AN517-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (2.38 и 2.7 кг)
  • На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16738 vs 10632 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (65 и 57.5 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP66 (2022)
vs
Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 2.38 кг 2.7 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 403.5 x 249 x 24.9 мм
Площадь 956 см2 1005 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~82.1%
Боковые рамки 6.3 мм 10.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 58 дБ 48.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1175:1
Цветовой охват sRGB 100% 55.3%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Охват DCI-P3 - 36.7%
Время отклика - 16 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 992 грамма 582 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1485 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Vector GP66 (2022) +21%
13.8 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41)
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC295
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 86.4 дБ 75.4 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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