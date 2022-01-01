MSI Vector GP66 против ASUS ROG Strix G15 G513
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Vector GP66
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 131-179% больше FPS в играх
- На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17574 vs 10708 баллов
- Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (65 и 56 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
- Легче – весит на 280 граммов меньше (2.1 и 2.38 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.38 кг
|2.1 кг
|Размеры
|358 x 267 x 2.38 мм
|354 x 259 x 27.2 мм
|Площадь
|956 см2
|917 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~73.2%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|47.3%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|150 / 200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|560 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|14
|6
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vector GP66 +20%
1729
1439
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP66 +91%
11468
6005
Cinebench R23 (одноядерный)
Vector GP66 +24%
1787
1445
Cinebench R23 (многоядерный)
Vector GP66 +64%
17574
10708
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|78 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|13.0 x 7.7 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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