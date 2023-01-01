MSI Vector GP66 (2022) против Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Vector GP66 (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (90 и 65 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (873 и 956 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.38 кг
|2.3 кг
|Размеры
|358 x 267 x 23.4 мм
|355 x 246 x 21.1-22.9 мм
|Площадь
|956 см2
|873 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~85%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|58 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|992 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|5.4 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1736
1873
Geekbench 5 (многоядерный)
12491
14198
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
16341
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1395 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|-
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|19.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|4608
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|144
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
13.8 терафлопс
19.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.4
|Мощность динамиков
|2x2W
|6x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|86.4 дБ
|-
|Микрофонов
|-
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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