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MSI Vector GP66 (2022) против Dell Alienware x14

69 из 100
MSI Vector GP66 (2022)
VS
71 из 100
Dell Alienware x14
MSI Vector GP66 (2022)
Dell Alienware x14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP66 (2022) и Dell Alienware x14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16738 vs 14246 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Alienware x14
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.79 и 2.38 кг)
  • Комплектуется на 15.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 65 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (845 и 956 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP66 (2022)
vs
Alienware x14

Корпус

Вес 2.38 кг 1.79 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 321.5 x 262.7 x 14.5 мм
Площадь 956 см2 845 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~64%
Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 58 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1736:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 99.6%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 992 грамма 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 12
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1500 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Vector GP66 (2022) +125%
13.8 терафлопс
Alienware x14
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 86.4 дБ 79.5 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.2 мм
Тачпад
Размер - 10.8 x 5.5 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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