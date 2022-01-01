Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Vector GP66 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16738 vs 14246 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Alienware x14 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.79 и 2.38 кг)

Комплектуется на 15.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 65 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (845 и 956 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.38 кг 1.79 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 321.5 x 262.7 x 14.5 мм Площадь 956 см2 845 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~64% Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм Цвета Черный Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 58 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1736:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 99.6% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Vector GP66 (2022) н/д Alienware x14 400 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 80.5 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:30 ч. 2:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 240 / 280 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства 992 грамма 486 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 140 Вт 65 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1500 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Vector GP66 (2022) +125% 13.8 терафлопс Alienware x14 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 - Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 86.4 дБ 79.5 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.2 мм Тачпад Размер - 10.8 x 5.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.