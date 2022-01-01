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MSI Vector GP66 (2022) против Dell G15 5520 (2022)

69 из 100
MSI Vector GP66 (2022)
VS
62 из 100
Dell G15 5520 (2022)
MSI Vector GP66 (2022)
Dell G15 5520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 65 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP66 (2022) и Dell G15 5520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.38 и 2.5 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (65 и 56 Вт*ч)
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16738 vs 15563 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP66 (2022)
vs
G15 5520 (2022)

Корпус

Вес 2.38 кг 2.5 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 956 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~69%
Боковые рамки 6.3 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 58 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 992 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 12
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц -
Boost частота GPU 1802 МГц -
FLOPS 13.8 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Vector GP66 (2022) +85%
13.8 терафлопс
G15 5520 (2022)
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 86.4 дБ -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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