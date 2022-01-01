Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 10870H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Vector GP66 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18662 vs 9839 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (2 и 2.38 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (99 и 65 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (871 и 956 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.38 кг 2 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 357 x 244 x 23 мм Площадь 956 см2 871 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~77% Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 58 дБ 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 240 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1152:1 Цветовой охват sRGB 100% 90% Охват Adobe RGB - 67% Охват DCI-P3 - 65.6% Время отклика - 9 мс Максимальная яркость Vector GP66 н/д Aorus 15G (RTX 30 Series) 300 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 99 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 240 / 280 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 992 грамма 725 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP - 105 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 930 МГц Boost частота GPU - 1365 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 16.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 6144 Блоки текстурирования (TMUs) 120 192 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 96 Производительность GPU Vector GP66 10.8 терафлопс Aorus 15G (RTX 30 Series) +55% 16.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek RTL8125 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 86.4 дБ 83 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.