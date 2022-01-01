MSI Vector GP66 против Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Vector GP66
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18662 vs 12796 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.2 и 2.38 кг)
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (99 и 65 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (871 и 956 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.38 кг
|2.2 кг
|Размеры
|358 x 267 x 23.4 мм
|357 x 244 x 27 мм
|Площадь
|956 см2
|871 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~77%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|58 дБ
|57 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Справа
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|992 грамма
|730 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|14
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vector GP66 +13%
1835
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP66 +41%
12178
Cinebench R23 (одноядерный)
Vector GP66 +19%
1897
Cinebench R23 (многоядерный)
Vector GP66 +46%
18662
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|115 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1387 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1702 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|13.1 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC1220
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|86.4 дБ
|85 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Внизу экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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