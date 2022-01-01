MSI Vector GP66 (2022) против Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Vector GP66 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.38 и 2.98 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
- На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16738 vs 10873 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (956 и 1156 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (80 и 65 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.38 кг
|2.98 кг
|Размеры
|358 x 267 x 23.4 мм
|398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм
|Площадь
|956 см2
|1156 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~71.4%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|58 дБ
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|230 / 300 Вт
|Вес зарядного устройства
|992 грамма
|1057 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|14
|6
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vector GP66 (2022) +20%
1770
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP66 (2022) +89%
12302
Cinebench R23 (одноядерный)
Vector GP66 (2022) +21%
1792
Cinebench R23 (многоядерный)
Vector GP66 (2022) +54%
16738
10873
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Производительность GPU
Vector GP66 (2022) +94%
13.8 терафлопс
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|86.4 дБ
|78.3 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|4x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.5 x 7.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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