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MSI Vector GP66 (2022) против Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)

69 из 100
MSI Vector GP66 (2022)
VS
69 из 100
Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
MSI Vector GP66 (2022)
Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP66 (2022) и Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.38 и 2.5 кг)
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16738 vs 12651 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (80 и 65 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP66 (2022)
vs
Legion 7 16” (2021, AMD)

Корпус

Вес 2.38 кг 2.5 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 356 x 261 x 20.1-23.5 мм
Площадь 956 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~79.9%
Боковые рамки 6.3 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 58 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 94%
Охват Adobe RGB - 73%
Охват DCI-P3 - 70.2%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 300 Вт
Вес зарядного устройства 992 грамма 870 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Vector GP66 (2022)
13.8 терафлопс
Legion 7 16” (2021, AMD)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 86.4 дБ 87 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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