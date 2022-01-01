Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Vector GP66 Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.38 и 2.9 кг)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (956 и 1127 см2) Причины выбрать MSI Raider GE76 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 34.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 65 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.38 кг 2.9 кг Размеры 358 x 267 x 2.38 мм 397 x 284 x 25.9 мм Площадь 956 см2 1127 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~73.2% Боковые рамки 6.3 мм 7 мм Цвета Черный Черный, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 57 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 360 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1261:1 Цветовой охват sRGB 100% 94% Охват Adobe RGB - 65.2% Охват DCI-P3 - 63.1% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Vector GP66 н/д Raider GE76 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 65 Вт*ч 99.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 240 / 280 Вт 280 / 330 Вт Вес зарядного устройства - 870 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 816-1387 МГц 816-1387 МГц Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1283-1703 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vector GP66 10.8 терафлопс Raider GE76 (2022) 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x1W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 84 дБ

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.