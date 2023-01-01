Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 - 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX - AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7945HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Vector GP68 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.4 и 3 кг)

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.4 и 3 кг) Видеокарта показывает в среднем на 84-115% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 84-115% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 44% более четкий дисплей – 189 против 131 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 44% более четкий дисплей – 189 против 131 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (956 и 1172 см2) Причины выбрать Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 3 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 400 x 293 x 27.9-28.9 мм Площадь 956 см2 1172 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~74% Боковые рамки 6.7 мм 13.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 131 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 7 мс Максимальная яркость Vector GP68 (2023) +67% 500 нит Nitro 17 (AN17-51) 2023 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Сзади Мощность зарядки 280 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 990 граммов 820 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 150 Вт - Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 17.2 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Vector GP68 (2023) +153% 17.2 терафлопс Nitro 17 (AN17-51) 2023 6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.