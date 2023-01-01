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MSI Vector GP68 (2023) против Dell Alienware X16

73 из 100
MSI Vector GP68 (2023)
VS
68 из 100
Dell Alienware X16
MSI Vector GP68 (2023)
Dell Alienware X16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP68 (2023) и Dell Alienware X16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP68 (2023)
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (2.4 и 2.72 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-65% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (956 и 1057 см2)
Причины выбрать Dell Alienware X16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP68 (2023)
vs
Alienware X16

Корпус

Вес 2.4 кг 2.72 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм
Площадь 956 см2 1057 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~70.2%
Боковые рамки 6.7 мм 10.1 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 4

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Vector GP68 (2023) +67%
500 нит
Alienware X16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Сзади
Мощность зарядки 280 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 990 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 10 (6P + 4E)
Потоков 24 16
L3-кэш 30 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 17.2 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Vector GP68 (2023) +87%
17.2 терафлопс
Alienware X16
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.4
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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