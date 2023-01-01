Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея 99.9 Вт*ч - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Vector GP68 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)

Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 14-19% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 14-19% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать MSI Crosshair 15 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.25 и 2.4 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.25 и 2.4 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.25 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 359 x 259 x 26.9 мм Площадь 956 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~72.2% Боковые рамки 6.7 мм 6.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 57.4 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Vector GP68 (2023) +67% 500 нит Crosshair 15 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Слева Мощность зарядки 280 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 990 граммов 574 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 150 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 17.2 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 96 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Vector GP68 (2023) +25% 17.2 терафлопс Crosshair 15 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 82 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.