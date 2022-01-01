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MSI Vector GP76 против Acer Nitro 5 AN517-54

69 из 100
MSI Vector GP76
VS
58 из 100
Acer Nitro 5 AN517-54
MSI Vector GP76
Acer Nitro 5 AN517-54
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP76 и Acer Nitro 5 AN517-54 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP76
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • На 232% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18393 vs 5534 баллов
  • Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (65 и 57.5 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-54
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.2 и 2.9 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP76
vs
Nitro 5 AN517-54

Корпус

Вес 2.9 кг 2.2 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 403.8 x 279.4 x 24.9 мм
Площадь 1127 см2 1128 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~73.1%
Боковые рамки 7 мм 10.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1243:1
Цветовой охват sRGB - 55%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Охват DCI-P3 - 36.7%
Время отклика - 16 мс
Максимальная яркость
Vector GP76
н/д
Nitro 5 AN517-54
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 135 / 180 Вт
Вес зарядного устройства - 387 / 580 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vector GP76 +30%
1821
Nitro 5 AN517-54
1400
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP76 +152%
12306
Nitro 5 AN517-54
4880
Cinebench R23 (одноядерный)
Vector GP76 +29%
1866
Nitro 5 AN517-54
1444
Cinebench R23 (многоядерный)
Vector GP76 +232%
18393
Nitro 5 AN517-54
5534

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140-185 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1504 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1560 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Vector GP76 +332%
13.8 терафлопс
Nitro 5 AN517-54
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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