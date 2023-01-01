MSI Vector GP76 против Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Vector GP76
- Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 57-77% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
- Легче – весит на 200 граммов меньше (2.7 и 2.9 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (90 и 65 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|2.7 кг
|Размеры
|397 x 284 x 25.9 мм
|399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм
|Площадь
|1127 см2
|1180 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~62.9%
|Боковые рамки
|7 мм
|27.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|56.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|800 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|16 (8P + 8E)
|Потоков
|20
|24
|L3-кэш
|24 МБ
|30 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1828
2018
Geekbench 5 (многоядерный)
12698
16686
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
16816
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|-
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|6.8-9.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Производительность GPU
Vector GP76 +103%
13.8 терафлопс
6.8-9.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|76.7 дБ
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.8 мм
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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