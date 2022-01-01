MSI Vector GP76 против Asus ROG Zephyrus M16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
92
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
81
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
57
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
48
Оценка NanoReview
68
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Vector GP76
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17457 vs 11968 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
- Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.9 и 2.9 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (90 и 65 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (863 и 1127 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|1.9 кг
|Размеры
|397 x 284 x 25.9 мм
|355 x 243 x 19.9 мм
|Площадь
|1127 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~86%
|Боковые рамки
|7 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|56.2 дБ
|56 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|75.3%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|140 / 240 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|800 граммов
|550 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|14
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vector GP76 +21%
1821
1499
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP76 +61%
12803
7939
Cinebench R23 (одноядерный)
Vector GP76 +26%
1856
1476
Cinebench R23 (многоядерный)
Vector GP76 +46%
17457
11968
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|60-75 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1598 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|8.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W, 2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|76.7 дБ
|80 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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