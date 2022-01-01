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MSI Vector GP76 против Dell G15 5520 (2022)

68 из 100
MSI Vector GP76
VS
62 из 100
Dell G15 5520 (2022)
MSI Vector GP76
Dell G15 5520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 65 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP76 и Dell G15 5520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP76
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (65 и 56 Вт*ч)
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17457 vs 15563 баллов
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.5 и 2.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (972 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP76
vs
G15 5520 (2022)

Корпус

Вес 2.9 кг 2.5 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 1127 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~69%
Боковые рамки 7 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Vector GP76
н/д
G15 5520 (2022)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 2:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 800 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 12
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP76 +17%
12803
G15 5520 (2022)
10963
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Vector GP76 +12%
17457
G15 5520 (2022)
15563

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц -
Boost частота GPU 1802 МГц -
FLOPS 13.8 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Vector GP76 +85%
13.8 терафлопс
G15 5520 (2022)
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 76.7 дБ -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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