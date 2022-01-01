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MSI Vector GP76 против Katana GF66

68 из 100
MSI Vector GP76
VS
59 из 100
MSI Katana GF66
MSI Vector GP76
MSI Katana GF66
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP76 и Katana GF66 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP76
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
  • На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17457 vs 9377 баллов
  • Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (65 и 53.5 Вт*ч)
Причины выбрать MSI Katana GF66
  • Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (2.25 и 2.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (930 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP76
vs
Katana GF66

Корпус

Вес 2.9 кг 2.25 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 1127 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~72.2%
Боковые рамки 7 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.2 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1137:1
Цветовой охват sRGB - 91.3%
Охват Adobe RGB - 66.7%
Охват DCI-P3 - 65.4%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
Vector GP76
н/д
Katana GF66
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 150 / 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 800 граммов 422 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vector GP76 +23%
1821
Katana GF66
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP76 +97%
12803
Katana GF66
6507
Cinebench R23 (одноядерный)
Vector GP76 +5%
1856
Katana GF66
1771
Cinebench R23 (многоядерный)
Vector GP76 +86%
17457
Katana GF66
9377

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1500 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Vector GP76 +125%
13.8 терафлопс
Katana GF66
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 76.7 дБ 78 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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