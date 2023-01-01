MSI Vector GP77 против Asus ROG Strix SCAR 18
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
89
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
84
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
48
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
59
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
49
Оценка NanoReview
66
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Vector GP77
- Легче – весит на 300 граммов меньше (2.8 и 3.1 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх
- На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 21153 баллов
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (90 и 65 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 32% более четкий дисплей – 168 против 127 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.8 кг
|3.1 кг
|Размеры
|397 x 284 x 25.9 мм
|399 x 294 x 23.1 мм
|Площадь
|1127 см2
|1173 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~80.1%
|Боковые рамки
|7 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|3
|Скорость куллера
|-
|6400 об/мин
|Уровень шума
|-
|55.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|18 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|168 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|907:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|84.9%
|Охват DCI-P3
|-
|97.2%
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|968 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.4 ГГц
|5.6 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|20
|32
|L3-кэш
|24 МБ
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1955
ROG Strix SCAR 18 +13%
2200
Geekbench 5 (многоядерный)
15511
ROG Strix SCAR 18 +36%
21171
Cinebench R23 (одноядерный)
2094
2221
Cinebench R23 (многоядерный)
21153
ROG Strix SCAR 18 +51%
31994
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|175 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|16.8 терафлопс
|24.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|80
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|82.7 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|2 мм
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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