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MSI Vector GP77 против GP66 (2022)

64 из 100
MSI Vector GP77
VS
66 из 100
MSI Vector GP66 (2022)
MSI Vector GP77
MSI Vector GP66 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 13900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP77 и GP66 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP77
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
Причины выбрать MSI Vector GP66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (2.38 и 2.8 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (956 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP77
vs
Vector GP66 (2022)

Корпус

Вес 2.8 кг 2.38 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 358 x 267 x 23.4 мм
Площадь 1127 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~70.2%
Боковые рамки 7 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 58 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Vector GP77
250 нит
Vector GP66 (2022)
н/д

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 992 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP77 +21%
15152
Vector GP66 (2022)
12491
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 96 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Vector GP77 +22%
16.8 терафлопс
Vector GP66 (2022)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 86.4 дБ

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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