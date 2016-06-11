Главная > Сравнение ноутбуков > Vector GP78 (2023) или Omen 17 (2023) – что лучше выбрать?

MSI Vector GP78 (2023) против HP Omen 17 (2023)

77 из 100
MSI Vector GP78 (2023)
VS
62 из 100
HP Omen 17 (2023)
MSI Vector GP78 (2023)
HP Omen 17 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP78 (2023) и HP Omen 17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP78 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 26-36% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 83 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Omen 17 (2023)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (2.79 и 3.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (999 и 1132 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP78 (2023)
vs
Omen 17 (2023)

Корпус

Вес 3.1 кг 2.79 кг
Размеры 380 x 298 x 28.7 мм 381 x 262.1 x 25.4 мм
Площадь 1132 см2 999 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~82.6%
Боковые рамки 6.9 мм -1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость
Vector GP78 (2023) +67%
500 нит
Omen 17 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 36 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт -
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 17.2 терафлопс 11.6-16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Vector GP78 (2023) +48%
17.2 терафлопс
Omen 17 (2023)
11.6-16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Vector GP78 (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. MSI Vector GP78 (2023) против Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
3. MSI Vector GP78 (2023) против Asus ROG Strix G17 (2023)
4. HP Omen 17 (2023) против Dell XPS 17 9720 (2022)
5. HP Omen 17 (2023) против Omen 16 (2022)
6. HP Omen 17 (2023) против Razer Blade 16
7. HP Omen 17 (2023) против Asus TUF Gaming F17 (2023)
8. HP Omen 17 (2023) против Asus TUF Gaming A17 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Omen 17 (2023) и MSI Vector GP78 (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры