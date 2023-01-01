Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Батарея 99.9 Вт*ч - 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Vector GP78 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32613 vs 23753 баллов

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32613 vs 23753 баллов Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч) Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) Легче – весит на 300 граммов меньше (2.8 и 3.1 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (2.8 и 3.1 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (952 и 1132 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.1 кг 2.8 кг Размеры 380 x 298 x 28.7 мм 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм Площадь 1132 см2 952 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74% ~77.9% Боковые рамки 6.9 мм 9.4 мм Цвета Черный Серый Материал - Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 240 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Технология синхронизации - G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности - Нет Площадь экрана Vector GP78 (2023) 17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2 Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 12% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1278:1 Цветовой охват sRGB - 99.7% Охват Adobe RGB - 71.2% Охват DCI-P3 100% 69.1% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Vector GP78 (2023) 500 нит Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Слева, Сзади Мощность зарядки 330 Вт 140 / 300 / 330 Вт Вес зарядного устройства - 1010 / 1068 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 150 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм Частота GPU - 1395 МГц FLOPS 17.2 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 96 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Vector GP78 (2023) 17.2 терафлопс Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +14% 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 6000 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Инфракрасный датчик - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 4x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.