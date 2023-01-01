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MSI Vector GP78 (2023) против Katana 15 (2023)

77 из 100
MSI Vector GP78 (2023)
VS
57 из 100
MSI Katana 15 (2023)
MSI Vector GP78 (2023)
MSI Katana 15 (2023)
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Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP78 (2023) и Katana 15 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP78 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • На 208% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31967 vs 10393 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 86-118% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 178 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать MSI Katana 15 (2023)
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (2.25 и 3.1 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (930 и 1132 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP78 (2023)
vs
Katana 15 (2023)

Корпус

Вес 3.1 кг 2.25 кг
Размеры 380 x 298 x 28.7 мм 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 1132 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~72.2%
Боковые рамки 6.9 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Vector GP78 (2023) +100%
500 нит
Katana 15 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 180 / 200 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 8 (4P + 4E)
Потоков 32 12
L3-кэш 36 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1403 МГц
Boost частота GPU - 1635 МГц
FLOPS 17.2 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Vector GP78 (2023) +157%
17.2 терафлопс
Katana 15 (2023)
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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