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MSI Vector GP78 (2023) против Raider GE67

77 из 100
MSI Vector GP78 (2023)
VS
73 из 100
MSI Raider GE67
MSI Vector GP78 (2023)
MSI Raider GE67
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Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP78 (2023) и Raider GE67 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP78 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31967 vs 20797 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 178 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать MSI Raider GE67
  • Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (2.38 и 3.1 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (956 и 1132 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP78 (2023)
vs
Raider GE67

Корпус

Вес 3.1 кг 2.38 кг
Размеры 380 x 298 x 28.7 мм 358 x 267 x 23.4 мм
Площадь 1132 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~70.2%
Боковые рамки 6.9 мм 6.3 мм
Цвета Черный Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 57.4 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 89.7%
Охват Adobe RGB - 75.2%
Охват DCI-P3 100% 71.7%
Время отклика 3 мс 1 мс
Максимальная яркость
Vector GP78 (2023) +43%
500 нит
Raider GE67
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1356 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 36 МБ 25 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Vector GP78 (2023) +65%
24275
Raider GE67
14745
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Vector GP78 (2023) +54%
31967
Raider GE67
20797
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
FLOPS 17.2 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 96 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80
Производительность GPU
Vector GP78 (2023)
17.2 терафлопс
Raider GE67 +14%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 84 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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