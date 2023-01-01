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MSI Vector GP78 (2023) против Titan GT77 HX (2023)

77 из 100
MSI Vector GP78 (2023)
VS
84 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
MSI Vector GP78 (2023)
MSI Titan GT77 HX (2023)
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Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Vector GP78 (2023) и Titan GT77 HX (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Vector GP78 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (3.1 и 3.3 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31967 vs 27493 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1132 и 1310 см2)
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 24-33% больше FPS в играх
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 255 против 178 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vector GP78 (2023)
vs
Titan GT77 HX (2023)

Корпус

Вес 3.1 кг 3.3 кг
Размеры 380 x 298 x 28.7 мм 397 x 330 x 23 мм
Площадь 1132 см2 1310 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~63%
Боковые рамки 6.9 мм 7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 4
Уровень шума - 61 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 6060000:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 92.4%
Охват DCI-P3 100% 94.9%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Vector GP78 (2023)
500 нит
Titan GT77 HX (2023) +20%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1330 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 5.5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 24 (8P + 16E)
Потоков 32 32
L3-кэш 36 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 17.2 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 96 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80
Производительность GPU
Vector GP78 (2023)
17.2 терафлопс
Titan GT77 HX (2023) +44%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 4
Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.2
Мощность динамиков 6x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 90.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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