Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i9 13980HX - Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 32GB 64GB 128GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Vector GP78 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Легче – весит на 200 граммов меньше (3.1 и 3.3 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (3.1 и 3.3 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31967 vs 27493 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31967 vs 27493 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1132 и 1310 см2) Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) Видеокарта показывает в среднем на 24-33% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 24-33% больше FPS в играх Имеет на 43% более четкий дисплей – 255 против 178 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 43% более четкий дисплей – 255 против 178 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.1 кг 3.3 кг Размеры 380 x 298 x 28.7 мм 397 x 330 x 23 мм Площадь 1132 см2 1310 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74% ~63% Боковые рамки 6.9 мм 7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 4 Уровень шума - 61 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 6060000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 92.4% Охват DCI-P3 100% 94.9% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Vector GP78 (2023) 500 нит Titan GT77 HX (2023) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 2:40 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства - 1330 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 150 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 17.2 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 96 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80 Производительность GPU Vector GP78 (2023) 17.2 терафлопс Titan GT77 HX (2023) +44% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 5600 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.2 Мощность динамиков 6x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 90.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.