Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3456 x 2234 Процессор AMD Ryzen 9 5900HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Легче – весит на 320 граммов меньше (1.78 и 2.1 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 75-103% больше FPS в играх

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12940 vs 11873 баллов

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (703 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Комплектуется на 38.4 Вт*ч большей батареей (100 и 61.6 Вт*ч)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.1 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 703 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~86.2% Боковые рамки 4.9 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3456 x 2234 Диагональ 14 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость Blade 14 (2021) н/д MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства 801 грамм 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 100 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1267 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1296 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Blade 14 (2021) +137% 12.3 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.1 дБ 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.