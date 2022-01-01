Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 24GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12940 vs 12011 баллов Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.65 и 1.78 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14.4 Вт*ч большей батареей (76 и 61.6 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 38% более четкий дисплей – 216 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.65 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 703 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~80.2% Боковые рамки 4.9 мм 5.3 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Blade 14 (2021) н/д ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 801 грамм 565 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 100 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1267 МГц 1800 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1975 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Blade 14 (2021) 12.3 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +7% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.1 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.