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Razer Blade 14 (2021) против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

73 из 100
Razer Blade 14 (2021)
VS
76 из 100
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
Razer Blade 14 (2021)
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Графика
Память (ОЗУ) 16GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2021) и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2021)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (703 и 863 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Комплектуется на 28.4 Вт*ч большей батареей (90 и 61.6 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 188 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2021)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.9 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 703 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~77.8%
Боковые рамки 4.9 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 - 100%

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 801 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 7 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 120 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1267 МГц 1425 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1740 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 13.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 14 (2021)
12.3 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +8%
13.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.4
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.1 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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