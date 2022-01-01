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Razer Blade 14 (2021) против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

67 из 100
Razer Blade 14 (2021)
VS
68 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Razer Blade 14 (2021)
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
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Экран 2880 x 1800
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2021) и Asus Zenbook 14X OLED Space Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 12940 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2021)
vs
Zenbook 14X OLED Space Edition

Корпус

Вес 1.78 кг 1.4 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 703 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~82.6%
Боковые рамки 4.9 мм 4.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 801 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 12
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1267 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1100 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 640
Блоки текстурирования (TMUs) 120 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
Blade 14 (2021) +772%
12.3 терафлопс
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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