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Razer Blade 14 (2021) против Dell Alienware m15 R6

73 из 100
Razer Blade 14 (2021)
VS
64 из 100
Dell Alienware m15 R6
Razer Blade 14 (2021)
Dell Alienware m15 R6
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Экран
Батарея 61.6 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2021) и Dell Alienware m15 R6 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.78 и 2.42 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-31% больше FPS в играх
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12940 vs 9158 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 56 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (703 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2021)
vs
Alienware m15 R6

Корпус

Вес 1.78 кг 2.42 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм
Площадь 703 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~69.1%
Боковые рамки 4.9 мм 5.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ 53.3 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 19 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 801 грамм 955 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1267 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1695 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 14 (2021) +41%
12.3 терафлопс
Alienware m15 R6
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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