Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) Батарея 61.6 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2021) Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.78 и 2.42 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 23-31% больше FPS в играх

На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12940 vs 9158 баллов

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 5.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 56 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (703 и 971 см2) Причины выбрать Dell Alienware m15 R6 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.42 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм Площадь 703 см2 971 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~69.1% Боковые рамки 4.9 мм 5.4 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ 53.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 19 мс Максимальная яркость Blade 14 (2021) н/д Alienware m15 R6 300 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 230 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 801 грамм 955 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 100 Вт 80 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1267 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1695 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Blade 14 (2021) +41% 12.3 терафлопс Alienware m15 R6 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.