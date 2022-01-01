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Razer Blade 14 (2021) против Dell Alienware x14

67 из 100
Razer Blade 14 (2021)
VS
69 из 100
Dell Alienware x14
Razer Blade 14 (2021)
Dell Alienware x14
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Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2021) и Dell Alienware x14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (703 и 845 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x14
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 18.9 Вт*ч большей батареей (80.5 и 61.6 Вт*ч)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14246 vs 12940 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2021)
vs
Alienware x14

Корпус

Вес 1.78 кг 1.79 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 321.5 x 262.7 x 14.5 мм
Площадь 703 см2 845 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~64%
Боковые рамки 4.9 мм 5.8 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Blade 14 (2021)
н/д
Alienware x14
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 801 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 12
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 14 (2021)
12940
Alienware x14 +10%
14246

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт -
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1267 МГц -
Boost частота GPU 1605 МГц -
FLOPS 12.3 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Blade 14 (2021) +92%
12.3 терафлопс
Alienware x14
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.2 мм
Тачпад
Размер - 10.8 x 5.5 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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