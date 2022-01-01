Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Процессор AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2021) Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.78 и 2.34 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (703 и 997 см2) Причины выбрать Dell Alienware x15 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17721 vs 12940 баллов

Комплектуется на 25.4 Вт*ч большей батареей (87 и 61.6 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.34 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм Площадь 703 см2 997 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~67.3% Боковые рамки 4.9 мм 7.2 мм Цвета Черный Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 19 мс Максимальная яркость Blade 14 (2021) н/д Alienware x15 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 87 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 801 грамм -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 100 Вт - Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1267 МГц - Boost частота GPU 1605 МГц - FLOPS 12.3 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Blade 14 (2021) +14% 12.3 терафлопс Alienware x15 R2 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.