Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Intel UHD Graphics 600 Память (ОЗУ) 16GB - 4GB 8GB Накопитель 1024GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 4777-6515% больше FPS в играх

На 1534% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12940 vs 792 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Комплектуется на 29.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 32 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (703 и 769 см2) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.4 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм Площадь 703 см2 769 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~70.3% Боковые рамки 4.9 мм 8.6 мм Цвета Черный Серий, Синий, Оранжевый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1456:1 Цветовой охват sRGB - 62.8% Охват Adobe RGB - 43.5% Охват DCI-P3 - 42% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость Blade 14 (2021) н/д IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 32 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 801 грамм 171 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Intel UHD Graphics 600 TGP 100 Вт 5 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1267 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 750 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 96 Блоки текстурирования (TMUs) 120 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 2 Производительность GPU Blade 14 (2021) +8686% 12.3 терафлопс IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 4GB 8GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x1024 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.1 дБ 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.