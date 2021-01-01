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Razer Blade 14 (2021) против Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

74 из 100
Razer Blade 14 (2021)
VS
61 из 100
Lenovo IdeaPad S540 13
Razer Blade 14 (2021)
Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
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Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2021) и Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 185-252% больше FPS в играх
  • На 170% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13618 vs 5048 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 5.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.28 и 1.78 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (619 и 703 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2021)
vs
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.28 кг
Ширина 319.7 мм 296.9 мм
Высота 220 мм 208.5 мм
Толщина 16.8 мм 15.9 мм
Площадь 703 см2 619 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~82.8%
Боковые рамки 4.9 мм 5.2 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1267 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 14 (2021) +336%
12.3 терафлопс
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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