Razer Blade 14 (2021) против Microsoft Surface Pro 8
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 14 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- На 191% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13615 vs 4682 баллов
- Комплектуется на 10.1 Вт*ч большей батареей (61.6 и 51.5 Вт*ч)
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
- Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (0.88 и 1.78 кг)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 69% более четкий дисплей – 266 против 157 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (597 и 703 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|0.88 кг
|Ширина
|319.7 мм
|287 мм
|Высота
|220 мм
|208 мм
|Толщина
|16.8 мм
|9.3 мм
|Площадь
|703 см2
|597 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.8%
|~84.3%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|266 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
|0 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 14 (2021) +20%
1478
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 14 (2021) +90%
7877
4145
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 14 (2021) +15%
1470
1282
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 14 (2021) +191%
13615
4682
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1267 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1605 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|12.3 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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