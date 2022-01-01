Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 205-280% больше FPS в играх

На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14250 vs 7740 баллов

Комплектуется на 11.7 Вт*ч большей батареей (61.6 и 49.9 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.29 и 1.78 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (646 и 703 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.29 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 703 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~79.4% Боковые рамки 4.9 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 - Уровень шума 42.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Blade 14 (2022) н/д Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 654 грамма 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 100 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1267 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1278 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Blade 14 (2022) +373% 12.3 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.8 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.