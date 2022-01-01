Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг)

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Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (703 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Комплектуется на 28.4 Вт*ч большей батареей (90 и 61.6 Вт*ч)

Имеет на 20% более четкий дисплей – 188 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.9 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 703 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~77.8% Боковые рамки 4.9 мм 4.8 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100%

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 100 / 240 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6900HS Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц Ядер 8 8 Потоков 16 16 L3-кэш 16 МБ 16 МБ Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M Техпроцесс 6 нм 6 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Blade 14 (2022) 1548 ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д Geekbench 5 (многоядерный) Blade 14 (2022) 9774 ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 100 Вт 120 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1267 МГц 1425 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1740 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 13.3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Blade 14 (2022) 12.3 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +8% 13.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.