Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 23-31% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (703 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Комплектуется на 28.4 Вт*ч большей батареей (90 и 61.6 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 14250 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.9 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 703 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~86% Боковые рамки 4.9 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 3 мс

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 654 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 100 Вт 100 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1267 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1695 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Blade 14 (2022) +41% 12.3 терафлопс ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ - Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.