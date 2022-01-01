Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 48GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 3072GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.78 и 2.6 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13935 vs 12578 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (703 и 1040 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 28.4 Вт*ч большей батареей (90 и 61.6 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.6 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 394 x 264 x 19.9 мм Площадь 703 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~79.3% Боковые рамки 4.9 мм 5.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1073:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.7% Охват Adobe RGB - 84.4% Охват DCI-P3 - 94.2% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Blade 14 (2022) н/д ROG Zephyrus S17 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства - 1023 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 100 Вт 115-130 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1267 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1802 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Blade 14 (2022) 12.3 терафлопс ROG Zephyrus S17 (2021) +12% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 3072GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 3 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x1W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 74.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.9 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.