Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2880 x 1800 Процессор AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.4 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 703 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~82.6% Боковые рамки 4.9 мм 4.8 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 90 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Blade 14 (2022) н/д Zenbook 14X OLED Space Edition 550 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 100 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1267 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1100 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 640 Блоки текстурирования (TMUs) 120 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Blade 14 (2022) +772% 12.3 терафлопс Zenbook 14X OLED Space Edition 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Да Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.