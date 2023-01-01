Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Процессор AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц На 152% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13685 vs 5436 баллов

На 152% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13685 vs 5436 баллов Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 51 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.17 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.17 и 1.78 кг) Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (589 и 703 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.17 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм Площадь 703 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~88.4% Боковые рамки 4.9 мм 3.4 мм Цвета Черный Синий, Бордовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 - Уровень шума 42.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Blade 14 (2022) н/д XPS 13 9315 500 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 654 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 100 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1267 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1100 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 640 Блоки текстурирования (TMUs) 120 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Blade 14 (2022) +772% 12.3 терафлопс XPS 13 9315 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 78.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.