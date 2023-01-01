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Razer Blade 14 (2022) против Dell XPS 13 9315

68 из 100
Razer Blade 14 (2022)
VS
55 из 100
Dell XPS 13 9315
Razer Blade 14 (2022)
Dell XPS 13 9315
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Экран
Процессор AMD Ryzen 9 6900HX
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2022) и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 152% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13685 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.17 и 1.78 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (589 и 703 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2022)
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.78 кг 1.17 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 703 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~88.4%
Боковые рамки 4.9 мм 3.4 мм
Цвета Черный Синий, Бордовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 42.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Blade 14 (2022)
н/д
XPS 13 9315
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 654 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 14 (2022) +57%
9921
XPS 13 9315
6323
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 14 (2022) +15%
1512
XPS 13 9315
1314
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 14 (2022) +152%
13685
XPS 13 9315
5436
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1267 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1100 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 640
Блоки текстурирования (TMUs) 120 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
Blade 14 (2022) +772%
12.3 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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