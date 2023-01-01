Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 185-252% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 185-252% больше FPS в играх На 178% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13896 vs 4991 баллов

На 178% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13896 vs 4991 баллов Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 53 Вт*ч)

Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 53 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP EliteBook 840 G8 Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.35 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.35 и 1.78 кг) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.35 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 323.3 x 214.6 x 17.8 мм Площадь 703 см2 694 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~77.9% Боковые рамки 4.9 мм 6.7 мм Цвета Черный Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 42.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Технология синхронизации FreeSync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Blade 14 (2022) н/д EliteBook 840 G8 1000 нит

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 53 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 230 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 654 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce MX450 2GB TGP 100 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1267 МГц - Boost частота GPU 1605 МГц - FLOPS 12.3 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 896 Блоки текстурирования (TMUs) 120 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Blade 14 (2022) +336% 12.3 терафлопс EliteBook 840 G8 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.8 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.