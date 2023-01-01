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Razer Blade 14 (2022) против HP EliteBook 840 G8

67 из 100
Razer Blade 14 (2022)
VS
53 из 100
HP EliteBook 840 G8
Razer Blade 14 (2022)
HP EliteBook 840 G8
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Экран
Процессор AMD Ryzen 9 6900HX
Графика
GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2022) и HP EliteBook 840 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 185-252% больше FPS в играх
  • На 178% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13896 vs 4991 баллов
  • Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 53 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP EliteBook 840 G8
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.35 и 1.78 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2022)
vs
EliteBook 840 G8

Корпус

Вес 1.78 кг 1.35 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 323.3 x 214.6 x 17.8 мм
Площадь 703 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~77.9%
Боковые рамки 4.9 мм 6.7 мм
Цвета Черный Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 42.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Технология синхронизации FreeSync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Blade 14 (2022)
н/д
EliteBook 840 G8
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 230 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 654 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1267 МГц -
Boost частота GPU 1605 МГц -
FLOPS 12.3 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 896
Блоки текстурирования (TMUs) 120 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Blade 14 (2022) +336%
12.3 терафлопс
EliteBook 840 G8
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.8 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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