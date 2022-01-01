Razer Blade 14 (2022) против Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 14 (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 4777-6515% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Комплектуется на 29.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 32 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Есть подсветка клавиатуры
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (703 и 769 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
- Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|1.4 кг
|Размеры
|319.7 x 220 x 16.8 мм
|327.1 x 235 x 17.7 мм
|Площадь
|703 см2
|769 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.8%
|~70.3%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|8.6 мм
|Цвета
|Черный
|Серий, Синий, Оранжевый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1456:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|62.8%
|Охват Adobe RGB
|-
|43.5%
|Охват DCI-P3
|-
|42%
|Время отклика
|-
|32 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|171 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|-
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|16
|2
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|6 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 14 (2022) +227%
1548
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 14 (2022) +1033%
9774
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|5 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Частота GPU
|1267 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1605 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|12.3 терафлопс
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|96
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|12
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|2
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|2400 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|eMMC
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|70.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.2
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|640 x 480
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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