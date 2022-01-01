Razer Blade 14 (2022) против Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 14 (2022)
- Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.78 и 2.45 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (703 и 941 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 18.4 Вт*ч большей батареей (80 и 61.6 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|2.45 кг
|Размеры
|319.7 x 220 x 16.8 мм
|356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм
|Площадь
|703 см2
|941 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.8%
|~78.9%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1181:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.4%
|Охват Adobe RGB
|-
|73%
|Охват DCI-P3
|-
|73.3%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|230 / 300 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|1066 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 14 (2022) +13%
1548
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 14 (2022) +64%
9774
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
10173
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1267 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1605 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|12.3 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|82 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|4x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|11.9 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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