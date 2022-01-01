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Razer Blade 14 (2022) против Microsoft Surface Pro 8

69 из 100
Razer Blade 14 (2022)
VS
58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
Razer Blade 14 (2022)
Microsoft Surface Pro 8
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Экран 2880 x 1920
Процессор AMD Ryzen 9 6900HX
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2022) и Microsoft Surface Pro 8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14250 vs 4682 баллов
  • Комплектуется на 10.1 Вт*ч большей батареей (61.6 и 51.5 Вт*ч)
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (0.88 и 1.78 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 69% более четкий дисплей – 266 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (597 и 703 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2022)
vs
Surface Pro 8

Корпус

Вес 1.78 кг 0.88 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 287 x 208 x 9.3 мм
Площадь 703 см2 597 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~84.3%
Боковые рамки 4.9 мм 6.2 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 42.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1920 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Blade 14 (2022)
н/д
Surface Pro 8
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 230 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 654 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 14 (2022) +129%
9386
Surface Pro 8
4090
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 14 (2022) +204%
14250
Surface Pro 8
4682

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1267 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1100 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 640
Блоки текстурирования (TMUs) 120 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
Blade 14 (2022) +772%
12.3 терафлопс
Surface Pro 8
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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