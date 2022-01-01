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Razer Blade 14 (2022) против MSI GF63 Thin

68 из 100
Razer Blade 14 (2022)
VS
53 из 100
MSI GF63 Thin
Razer Blade 14 (2022)
MSI GF63 Thin
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Экран
Процессор AMD Ryzen 9 6900HX
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2022) и MSI GF63 Thin от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 157-214% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13685 vs 9378 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (703 и 912 см2)
Причины выбрать MSI GF63 Thin
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2022)
vs
GF63 Thin

Корпус

Вес 1.78 кг 1.86 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 359 x 254 x 21.7 мм
Площадь 703 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~73.6%
Боковые рамки 4.9 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 42.1 дБ 55.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства 654 грамма 330 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 14 (2022) +55%
9921
GF63 Thin
6417
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 14 (2022) +1%
1512
GF63 Thin
1492
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 14 (2022) +46%
13685
GF63 Thin
9378

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1267 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1560 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Blade 14 (2022) +285%
12.3 терафлопс
GF63 Thin
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.8 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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