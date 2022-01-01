Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Процессор AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 12450H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 157-214% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13685 vs 9378 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10.6 Вт*ч большей батареей (61.6 и 51 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (703 и 912 см2) Причины выбрать MSI GF63 Thin Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.86 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 359 x 254 x 21.7 мм Площадь 703 см2 912 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~73.6% Боковые рамки 4.9 мм 6.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 42.1 дБ 55.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% -

Батарея Ёмкость 61.6 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства 654 грамма 330 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 100 Вт 40 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1267 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1560 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Blade 14 (2022) +285% 12.3 терафлопс GF63 Thin 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.8 дБ 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.