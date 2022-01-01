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Razer Blade 14 (2022) против MSI Stealth GS66 (2022)

71 из 100
Razer Blade 14 (2022)
VS
77 из 100
MSI Stealth GS66 (2022)
Razer Blade 14 (2022)
MSI Stealth GS66 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор AMD Ryzen 9 6900HX
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2022) и MSI Stealth GS66 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2022)
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.78 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (703 и 889 см2)
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Комплектуется на 38.3 Вт*ч большей батареей (99.9 и 61.6 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2022)
vs
Stealth GS66 (2022)

Корпус

Вес 1.78 кг 2.1 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм
Площадь 703 см2 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~75.5%
Боковые рамки 4.9 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 14
Потоков 16 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1267 МГц 915 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1410 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс -
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 5632
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 14 (2022)
12.3 терафлопс
Stealth GS66 (2022)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной -
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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