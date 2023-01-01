Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 7994 баллов

На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 7994 баллов Комплектуется на 15.5 Вт*ч большей батареей (68.1 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 15.5 Вт*ч большей батареей (68.1 и 52.6 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.24 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.24 и 1.78 кг) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (654 и 703 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.24 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 703 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~82% Боковые рамки 9.1 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серый, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да - Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1664 Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 60 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Технология синхронизации FreeSync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности - Да Тесты экрана Контрастность - 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 100% 98.4% Время отклика 3 мс 29 мс Максимальная яркость Blade 14 (2023) 500 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 68.1 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 230 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 650 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 140 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Blade 14 (2023) +460% 16.8 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 4.0 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.