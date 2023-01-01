Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор AMD Ryzen 9 7940HS - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 14 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 14394 баллов

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 14394 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Имеет на 18% более четкий дисплей – 254 против 216 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.6 кг Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 703 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~84.6% Боковые рамки 9.1 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3024 x 1964 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 120 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Технология синхронизации FreeSync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности - Да Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Blade 14 (2023) 500 нит MacBook Pro 14 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 68.1 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 230 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 650 граммов 274 / 272 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 140 Вт 35 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 96 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU Blade 14 (2023) +147% 16.8 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 4.0 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.