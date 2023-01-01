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Razer Blade 14 (2023) против Apple MacBook Pro 14 (2023)

74 из 100
Razer Blade 14 (2023)
VS
72 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Razer Blade 14 (2023)
Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Процессор AMD Ryzen 9 7940HS
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2023) и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 14394 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 254 против 216 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2023)
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.6 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 703 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~84.6%
Боковые рамки 9.1 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности - Да
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade 14 (2023)
500 нит
MacBook Pro 14 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 650 граммов 274 / 272 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.0 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.2 ГГц -
Ядер 8 12 (8P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon 780M Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 4 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 96 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76
Производительность GPU
Blade 14 (2023) +147%
16.8 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 4.0 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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